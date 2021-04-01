Core i9-11900K на частоте 6.5 ГГц показал лучший результат Cinebench R20 среди восьмиядерных процессоров
Последний день марта принёс «рокетлейкскую оттепель» - в Сети стали появляться результаты тестирования процессоров Intel семейства Rocket Lake-S, в том числе и в предельно разогнанном состоянии. Шведскому энтузиасту Rauf, который уже был замечен разгоне инженерного образца Core i9-11900K до 7.3 ГГц без вычислительной нагрузки с помощью жидкого гелия, серийный экземпляр процессора удалось разогнать до 6530 МГц в Cinebench R20.
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Полученные 8302 балла стали лучшим результатом не только в малочисленной пока модельной статистике, но и среди всех процессоров с восемью ядрами. В этом случае выборка была более представительной – 370 результатов.
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На указанной частоте, достигнутой с помощью жидкого азота в материнской плате Asus ROG Maximus XIII Apex на базе чипсета Intel Z590, процессору удалось сохранить активность восьми ядер и шестнадцати потоков. Правда, оверклокеры имеют доступ к процессорам со значительно большим количеством ядер, поэтому в абсолютном зачёте этот результат соответствует только 308-му месту.
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