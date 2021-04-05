Тяговые аккумуляторы в представлении многих обывателей ассоциируются именно с ячейками цилиндрической формы, используемой компанией Tesla в своих электромобилях. Между тем, на их долю по итогам прошлого года приходилось не более 23% рынка, как отмечает Business Korea со ссылкой на данные исследования SNE Research.

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Источник изображения: The Korea Herald

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Как поясняет источник, балом правят батареи призматического типа (49,2%), на втором месте находятся пластинчатые (27,8%, на фото выше). Именно на выпуске аккумуляторов последнего типа специализируются некоторые корейские производители, а в ассортименте продукции SK Innovation они вообще занимают 100%. Samsung SDI пластинчатые аккумуляторы не производит, но по сравнению с 2018 годом доля таких аккумуляторов удвоилась именно за счёт стараний южнокорейских компаний LG Energy Solution и SK Innovation.

Panasonic производит цилиндрические аккумуляторные ячейки для нужд Tesla, но при этом снабжает Toyota призматическими батареями. Volkswagen намеревается довести долю призматических батарей до 80% в структуре собственного потребления. BMW пока тоже делает ставку на них, но может переключиться на призматические в будущем. GM закупает у LG пластинчатые батареи, но в будущем этот тип может оказаться наименее популярным. SK Innovation в этом смысле рискует сильнее всего.