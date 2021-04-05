Южнокорейский энтузиаст biso biso, который ранее в статистике HWBot особо замечен не был, в минувшие выходные установил новый рекорд 3DMark Port Royal среди одиночных видеокарт, соответствующий результату 18 833 балла.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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В руки к нему попала видеокарта EVGA GeForce RTX 3090 K|ngp|n Edition, которую он под жидким азотом смог разогнать до частот 2820/23104 МГц. Тот факт, что на снимке экрана фигурируют более низкие частоты, автор рекорда объясняет не самым удачным моментом его получения – в конце эксперимента на экране начали появляться артефакты, что вызвало беспокойство оверклокера, и он снизил частоты ради сохранения стабильности, после чего и сделал снимок.

Источник изображения: HWBot, biso biso

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K в данном случае довольствовался водоблоком и частотой не более 5.3 ГГц, на которой он сохранял активность всех десяти ядер без Hyper-Threading. Результат 3DMark Port Royal стал лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех одиночных видеокарт.