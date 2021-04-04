Пандемия на какое-то время увеличила спрос на телевизоры, но китайская компания TCL сосредоточена на домашнем рынке, где удерживает весьма низкие цены, а потому последовавшее охлаждение спроса на телевизоры резко сократило прибыль компании. Как отмечает Nikkei Asian Review, теперь TCL попытается стать крупным производителем холодильников – не исключено, что с хорошим экспортным потенциалом.

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Источник изображения: TCL

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С начала года TCL поэтапно покупала акции Homa Appliances – другой китайской компании, которую принято считать «Foxconn’ом мира холодильной техники». Она поставляет продукцию для разных марок, причём 80% процентов выручки получает за пределами Китая. Сейчас TCL принадлежит 20% акций Homa Appliances, и на внеочередном собрании акционеров она намеревается ввести своих представителей в совет директоров. Основатель Homa Appliances противится такому поглощению, поэтому нельзя сказать, как скоро и на каких условиях будет завершена сделка.