Мартовская статистика Steam по используемому клиентами сервиса аппаратному обеспечению дала много поводов для размышлений, но представители сайта Tom’s Hardware Guide обратили на динамику роста популярности GeForce RTX 3070.

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Источник изображения: Steam

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Эта видеокарта увеличила свою долю в марте сильнее всего (0,17 процентных пункта), хотя в общей статистике она находится на семнадцатом месте. Это не самое дешёвое графическое решение, особенно в условиях текущего дефицита, вызванного новой волной криптовалютного бума. По какой причине именно GeForce RTX 3070 удалось обойти другие видеокарты в популярности в течение марта, сказать сложно. Возможно, эта модель в марте меньше других страдала от дефицита.