По статистике Steam, самой продаваемой видеокартой марта стала GeForce RTX 3070
Мартовская статистика Steam по используемому клиентами сервиса аппаратному обеспечению дала много поводов для размышлений, но представители сайта Tom’s Hardware Guide обратили на динамику роста популярности GeForce RTX 3070.
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Эта видеокарта увеличила свою долю в марте сильнее всего (0,17 процентных пункта), хотя в общей статистике она находится на семнадцатом месте. Это не самое дешёвое графическое решение, особенно в условиях текущего дефицита, вызванного новой волной криптовалютного бума. По какой причине именно GeForce RTX 3070 удалось обойти другие видеокарты в популярности в течение марта, сказать сложно. Возможно, эта модель в марте меньше других страдала от дефицита.
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