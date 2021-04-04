В Японии полки магазинов завалены кулерами AMD Wraith Prism
Охладитель Wraith Prism с управляемой RGB-подсветкой прилагался к старшим моделям процессоров семейств AMD Ryzen 3000 и Ryzen 2000, в настоящее время его можно найти на вторичном российском рынке по цене около 2000 рублей, но предложений не так много. Японский сайт AKIBA PC Hotline утверждает, что один из магазинов в Стране восходящего солнца получил большую партию этих кулеров.
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Изделия предлагаются без какой-либо гарантии, хотя отмечено, что в эксплуатации они не были. Скорее всего, в розницу эти кулеры попали по воле какого-то сборщика компьютеров, который по каким-то причинам смог приобрести партию только коробочных процессоров, но не стал использовать штатную систему охлаждения.
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Стоимость кулера AMD Wraith Prism в японской рознице достигает 1907 рублей с учётом налогов. По местным меркам это не так много, поэтому магазин рассчитывает на высокую популярность товара, и даже ограничивает количество покупаемых одним клиентом кулеров двумя штуками.
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