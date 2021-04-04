Обнаружены имена моделей и характеристики процессоров Intel Xeon семейства Rocket Lake
В ситуации, когда католический мир отправился на выходной, рассчитывать приходится преимущественно на японские источники. Один популярный блогер обнаружил на сайте некоего производителя материнских плат перечень поддерживаемых процессоров Intel Xeon семейства Rocket Lake в исполнении LGA 1200.
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Эти 14-нм процессоры предлагают частоты от 1.5 до 4.0 ГГц при уровне TDP от 35 до 125 Вт, объём кеша варьируется от 12 до 16 Мбайт. Положена данным процессорам и встроенная графика Intel Iris Xe. Процессоры Xeon в исполнении LGA 1200 применяются для построения рабочих станций и серверов начального уровня. После использования на OEM-рынке они наверняка наполнят вторичный, где их можно будет купить на интернет-площадках по привлекательным ценам, и установить в материнские платы потребительского класса.
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