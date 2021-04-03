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Intel Core i9-11900K на частоте 7.0 ГГц стал лучшим в PCMark10 Express

Среди всех моделей процессоров.
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Недавно представленные процессоры Intel Rocket Lake-S в силу своей привязки к 14-нм технологии изготовления не прибавили в количестве ядер, а даже допустили его уменьшение с десяти до восьми, да и рассчитывать на улучшение частотного потенциала особо не приходилось, поэтому оверклокеры не сразу нашли дисциплины, в которых новые процессоры окажутся лучше соперников и предшественников.

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Американский энтузиаст Mikecdm получил лучший результат PCMark10 Express среди всех процессоров, соответствующий 10 072 баллам. Это ещё и первый результат, превышающий планку в десять тысяч баллов.

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Источник изображения: HWBot, Mikecdm

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Он был достигнут при помощи серийного процессора Intel Core i9-11900K, разогнанного до 7.0 ГГц при активности восьми ядер и восьми потоков под жидким азотом. Компанию процессору составила видеокарта Radeon RX 580 марки Sapphire, которая работала на частотах 1600/7600 МГц. Новый абсолютный мировой рекорд в этой дисциплине по достоинству оценили единомышленники автора достижения по сообществу HWBot.

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Теги

intel экстремальный разгон rocket lake-s rocket lake core i9-11900k pcmark
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