Степень риска инвестиций в биткоин снижается, как считают цитируемые Bloomberg аналитики JPMorgan Chase, поскольку этот инвестиционный инструмент утрачивает былую волатильность – склонность к значительным колебаниям курса, другими словами.

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Источник изображения: Reuters

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За последние три месяца коридор колебаний курса биткоина ограничился 86%, на шестимесячном интервале он сократился до 73%. При этом биткоин в 2020 году подорожал в четыре раза, и даже крупные американские банки уже начинают формировать инвестиционные стратегии с привлечением денег клиентов на криптовалютный рынок. Некоторые инвесторы видят в биткоине инструмент защиты от укрепления доллара США, а кто-то перекладывается в него из золота. По крайней мере, за два прошедших квартала инвесторы вывели из фондов, связанных с золотом, около $20 млрд, при этом на криптовалютный рынок было привлечено около $7 млрд.