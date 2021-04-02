Как мы сегодня уже выяснили, у вероятной сделки по продаже активов Kioxia кому-то из американских производителей твердотельной памяти достаточно противников во властных структурах как Японии, так и Китая, а потому японской компании имеет смысл настраиваться на публичное размещение акций, которое готовится с 2018 года и постоянно откладывается под различными предлогами.

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Аналитики Susquehanna Financial Group, тем временем, предлагают взглянуть на ситуацию под другим углом. По их словам, Micron Technology вполне могла бы купить Western Digital Corporation, при этом сохранив доступ к производственным мощностям Kioxia, у которой с WDC есть совместное предприятие.

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Источник изображения: Micron Technology

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Капитализация WDC сейчас не так велика – всего около $22 млрд, а Micron Technology тянет на уверенные $104 млрд. Конечно, подобная консолидация вызвала бы не меньше вопросов со стороны антимонопольных органов, теперь уже США, ведь после ухода Intel с рынка в стране осталось всего два производителя твердотельной памяти, и если бы они объединились, возникли бы предпосылки для создания монополии.

Судьба «классического» бизнеса WDC по производству жёстких дисков на магнитных пластинах компанию Micron вряд ли бы сильно волновала, и его наверняка бы пришлось выделить в самостоятельную структуру. Тем более, что о необходимости такого шага уже давно твердят аналитики – бизнес Western Digital по выпуску памяти кажется им более перспективным без необходимости «тащить за собой чемодан с HDD без ручки».