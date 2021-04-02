Micron следовало бы прибрать к рукам Western Digital, как считают эксперты
Как мы сегодня уже выяснили, у вероятной сделки по продаже активов Kioxia кому-то из американских производителей твердотельной памяти достаточно противников во властных структурах как Японии, так и Китая, а потому японской компании имеет смысл настраиваться на публичное размещение акций, которое готовится с 2018 года и постоянно откладывается под различными предлогами.
реклама
Аналитики Susquehanna Financial Group, тем временем, предлагают взглянуть на ситуацию под другим углом. По их словам, Micron Technology вполне могла бы купить Western Digital Corporation, при этом сохранив доступ к производственным мощностям Kioxia, у которой с WDC есть совместное предприятие.
реклама
Капитализация WDC сейчас не так велика – всего около $22 млрд, а Micron Technology тянет на уверенные $104 млрд. Конечно, подобная консолидация вызвала бы не меньше вопросов со стороны антимонопольных органов, теперь уже США, ведь после ухода Intel с рынка в стране осталось всего два производителя твердотельной памяти, и если бы они объединились, возникли бы предпосылки для создания монополии.
Судьба «классического» бизнеса WDC по производству жёстких дисков на магнитных пластинах компанию Micron вряд ли бы сильно волновала, и его наверняка бы пришлось выделить в самостоятельную структуру. Тем более, что о необходимости такого шага уже давно твердят аналитики – бизнес Western Digital по выпуску памяти кажется им более перспективным без необходимости «тащить за собой чемодан с HDD без ручки».
Лента материалов раздела
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила