Президент Байден недавно выступил с обращением к Конгрессу США, призывая согласовать многолетний план инвестиций в развитие национальной инфраструктуры, подразумевающий выделение из бюджета $2 трлн. Из этой суммы на строительство предприятий полупроводниковой отрасли в США планируется выделить около $50 млрд. Казалось бы, на фоне затрат TSMC в рамках проекта строительства предприятия в штате Аризона, достигающих $12 млрд, это не такие уж большие деньги, но следует понимать, что власти США не будут оплачивать расходы компаний в полном объёме, а лишь предоставят целевые субсидии.

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Как отмечает ресурс Seeking Alpha со ссылкой на аналитическую записку Boston Consulting Group и SIA, выделенных $50 млрд могло бы хватить на строительство на территории США примерно 19 предприятий по выпуску полупроводниковой продукции и создание 70 тысяч новых рабочих мест в течение десяти лет.

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Источник изображения: The Japan Times

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В интервью Bloomberg новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что компания выделила бы $20 млрд на строительство новых предприятий, расширение существующих и освоение новых технологий даже в том случае, если бы не могла рассчитывать на государственную поддержку. Просто при условии её наличия компания сможет сделать больше, чем задумывала изначально.