Запрашиваемых президентом США пятидесяти миллиардов долларов хватит на строительство 19 полупроводниковых фабрик
Президент Байден недавно выступил с обращением к Конгрессу США, призывая согласовать многолетний план инвестиций в развитие национальной инфраструктуры, подразумевающий выделение из бюджета $2 трлн. Из этой суммы на строительство предприятий полупроводниковой отрасли в США планируется выделить около $50 млрд. Казалось бы, на фоне затрат TSMC в рамках проекта строительства предприятия в штате Аризона, достигающих $12 млрд, это не такие уж большие деньги, но следует понимать, что власти США не будут оплачивать расходы компаний в полном объёме, а лишь предоставят целевые субсидии.
реклама
Как отмечает ресурс Seeking Alpha со ссылкой на аналитическую записку Boston Consulting Group и SIA, выделенных $50 млрд могло бы хватить на строительство на территории США примерно 19 предприятий по выпуску полупроводниковой продукции и создание 70 тысяч новых рабочих мест в течение десяти лет.
реклама
В интервью Bloomberg новый генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что компания выделила бы $20 млрд на строительство новых предприятий, расширение существующих и освоение новых технологий даже в том случае, если бы не могла рассчитывать на государственную поддержку. Просто при условии её наличия компания сможет сделать больше, чем задумывала изначально.
Теги
Лента материалов раздела
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила