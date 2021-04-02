Слухи о продаже Kioxia оказались преждевременными
Наша постоянная рубрике «днём согнём, вечером разогнём» работает не только первого апреля, поэтому слухи о продаже активов японской компании Kioxia за $30 млрд, которые вчера распускало издание The Wall Street Journal, сегодня уже можно частично опровергнуть – после того, как инвесторы успели заработать как на акциях Western Digital и Micron, так и на ценных бумагах Toshiba, остающейся крупнейшим акционером Kioxia.
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Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники поясняет, что Kioxia в ближайшие месяцы рассчитывает выйти на публичное размещение акций, а вопрос о продаже активов не стоит. Последнему сценарию могут помешать как власти Японии, переживающие за потерю подобного ценного технологического актива (Kioxia является вторым по величине производителем памяти типа NAND в мире), так и китайские антимонопольщики, готовые использовать в торговой войне с США все средства.
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Сокращение количества игроков на рынке твердотельной памяти с пяти до четырёх вызвало бы вопросы и у антимонопольных органов других стран, поэтому для Kioxia более разумным способом привлечь дополнительный капитал могло бы стать публичное размещение акций, от которого она воздержалась в прошлом сентябре. По оценкам некоторых экспертов, капитализация Kioxia сейчас достигает $36 млрд.
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