G.Skill представила оперативную память DDR4-5333 для Intel Z590
Тайваньский гигант G.Skill расширил ассортимент модулей оперативной памяти, представив несколько комплектов ОЗУ для платформы Intel Z590. Главной новинкой является набор DDR4-5333. Тайваньская компания предлагает 16 ГБ ОЗУ (8 ГБ x 2) с задержками CL2-32-32-52. Напряжение составляет 1,6 В.
Память DDR4-5333 ориентирована на владельцев персональных компьютеров с материнскими платами на базе набора логики Z590 и новых процессоров Intel одиннадцатого поколения (Rocket Lale-S). Комплект оперативной памяти был протестирован с 10-ядерным 20-поточным чипом Intel Core i9-11900K и топовыми платами ASUS ROG Strix, ASUS ROG Maximus и MSI MEG на чипсете Z590.
Помимо скоростного набора тайваньский производитель также анонсировал комплект DDR4-4800 (2 по 8 ГБ) с таймингами CL17-19-19-39. Эта оперативная память была разработана с применением лучших микросхем Samsung B-die.
Данный комплект также ориентирован на геймерскую аудиторию. Оперативная память прошла тестирование в составе персонального компьютера с процессором Intel Core i7-11700KF и платой ROG Maximus XIII Apex от компании ASUS.
Кроме того, производитель презентовал наборы высокоскоростной памяти DDR4-5066 CL20 и DDR4-4600 CL20. Объём составляет 32 ГБ (16 ГБ x 2) и 64 ГБ (32 ГБ x 2) соответственно. Модули спроектированы не только под нужды геймеров. Они также подойдут для создателей контента.
Первый комплект был протестирован в системе с материнской платой ASUS ROG Phone Maximus XIII APEX и чипом Intel Core i9-11900K. Для второго взяли Intel Core i7-11700KF и ASUS ROG Strix Z590-E GAMING WIFI.
Стоимость новых наборов оперативной памяти компания G.Skill пока что не уточняет. Старт продаж новинок запланирован на второй квартал текущего года.
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