Создание географически распределённых производств полупроводниковых компонентов обойдётся в $1,2 трлн
Результатами интересного исследования отраслевой ассоциации SIA поделилось агентство Reuters. По мнению экспертов, современная полупроводниковая отрасль страдает от высокой степени географической концентрации, в результате политические конфликты и стихийные бедствия стали чаще нарушать цепочку поставок. Авторы исследования выяснили, что по пятидесяти позициям степень концентрации услуг и продукции в одном регионе превышает 65%.
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США, в частности, доминируют в сегменте программного обеспечения для разработки чипов и некоторых типов технологического оборудования. Необходимые в литографии газы поставляются преимущественно из Европы, а само производство микросхем на 92% сосредоточено на Тайване. Если бы здешние производители перестали работать сроком на один год, то мировой полупроводниковой отрасли этот простой обошёлся бы в один триллион долларов США упущенной выручки.
Простых решений у этой проблемы нет, как утверждают авторы исследования. Создание собственных производств в ключевых регионах потребует затрат в размере $1,2 трлн, и их придётся неизбежно переносить на стоимость продукции для конечных потребителей. Локальные производства небольшого масштаба нужно создавать только в тех регионах, у которых вообще нет никаких «запасных вариантов» получения полупроводниковых компонентов, как утверждают эксперты.
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