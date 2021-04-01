Первый квартал 2021 года, который только что завершился и проявил в полной красе проблемы полупроводниковой отрасли применительно к снабжению автопроизводителей, заставил многих участников рынка отречься от излишне оптимистичных прогнозов по поводу продолжительности данного кризиса. Тайваньское представительство ARM в интервью DigiTimes пока считает возможным настраивать клиентов на улучшение ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов в первой половине следующего года.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Источник изображения: TSMC

реклама

Глава Cisco в интервью Yahoo Finance призывает запастись терпением на пару лет, поскольку даже если ситуация улучшится в следующем году, спрос продолжит расти, и производители смогут удовлетворять его в полной мере только к 2023 году. Компания Intel, кстати, к тому времени планирует занять заметную часть рынка контрактного производства чипов, а потому тоже призывает не рассчитывать на устранение дефицита ранее 2023 года.