Arm рассчитывает на ослабление дефицита чипов через год, Cisco – через два
Первый квартал 2021 года, который только что завершился и проявил в полной красе проблемы полупроводниковой отрасли применительно к снабжению автопроизводителей, заставил многих участников рынка отречься от излишне оптимистичных прогнозов по поводу продолжительности данного кризиса. Тайваньское представительство ARM в интервью DigiTimes пока считает возможным настраивать клиентов на улучшение ситуации с доступностью полупроводниковых компонентов в первой половине следующего года.
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Глава Cisco в интервью Yahoo Finance призывает запастись терпением на пару лет, поскольку даже если ситуация улучшится в следующем году, спрос продолжит расти, и производители смогут удовлетворять его в полной мере только к 2023 году. Компания Intel, кстати, к тому времени планирует занять заметную часть рынка контрактного производства чипов, а потому тоже призывает не рассчитывать на устранение дефицита ранее 2023 года.
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