Производители ноутбуков отыграются повышением цен на новом поколении изделий
Дефицит ноутбуков разразился почти год назад, когда загнанные пандемией в пределы собственных жилищ бывшие узники офисов почувствовали нужду в наличии персонального компьютера у каждого члена семьи. Как отмечает сайт DigiTimes, дефицит компонентов увеличил затраты производителей ноутбуков, но они предпочли не переносить свои расходы на изделия текущего поколения, а дождаться выхода новых моделей ноутбуков, чтобы поднять цены.
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Контрактные производители ноутбуков даже в условиях некоторого снижения спроса рассчитывают на сохранение текущего уровня цен на собственные услуги, и заказчики не возражают против этого, чтобы не расстраивать партнёров. Спрос по-прежнему превышает предложение на 30-50%, и к дефициту компонентов добавились логистические сложности, которые тоже увеличивают расходы производителей. Всё идёт к тому, что ноутбуки с комплектующими нового поколения окажутся заметно дороже близких по характеристикам предшественников.
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