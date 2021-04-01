Дефицит ноутбуков разразился почти год назад, когда загнанные пандемией в пределы собственных жилищ бывшие узники офисов почувствовали нужду в наличии персонального компьютера у каждого члена семьи. Как отмечает сайт DigiTimes, дефицит компонентов увеличил затраты производителей ноутбуков, но они предпочли не переносить свои расходы на изделия текущего поколения, а дождаться выхода новых моделей ноутбуков, чтобы поднять цены.

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Источник изображения: IMC Grupo

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Контрактные производители ноутбуков даже в условиях некоторого снижения спроса рассчитывают на сохранение текущего уровня цен на собственные услуги, и заказчики не возражают против этого, чтобы не расстраивать партнёров. Спрос по-прежнему превышает предложение на 30-50%, и к дефициту компонентов добавились логистические сложности, которые тоже увеличивают расходы производителей. Всё идёт к тому, что ноутбуки с комплектующими нового поколения окажутся заметно дороже близких по характеристикам предшественников.