Чипов нет, но вы держитесь: TSMC объяснила своё решение отменить снижения цен на год
Тайваньские СМИ настойчиво продвигают идею о том, что местные контрактные производители чипов вынуждены поднимать цены на свои услуги, а в условиях дефицита мощностей против этого не выступают даже сами клиенты. TSMC в подобной активности пока замечена не была, разве что однажды популярный ресурс DigiTimes сообщил о принятом компании решении отменить скидки для постоянных клиентов, которые могли достигать 3%.
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Обнаруженное изданием Nikkei Asian Review обращение главы TSMC к клиентам призывало их запастись терпением, попутно объясняя рост потребностей компании в капитальных затратах. За ближайшие три года TSMC планирует потратить на расширение производства и строительство новых предприятий не менее $100 млрд, из этих же средств будет финансироваться и освоение новых литографических технологий.
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Чтобы хотя бы частично снизить инвестиционную нагрузку, TSMC вынуждена с 31 декабря текущего года отменить на четыре квартала традиционные снижения цен на кремниевые пластины с готовой продукцией. Обычно она снижала цены ежеквартально по мере роста объёмов производства и уровня выхода годной продукции. Рост потребности в капитале заставил её воздержаться от такой практики на весь 2022 календарный год.
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