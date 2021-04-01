Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Чипов нет, но вы держитесь: TSMC объяснила своё решение отменить снижения цен на год

За ближайшие три года компания собирается потратить $100 млрд.
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Тайваньские СМИ настойчиво продвигают идею о том, что местные контрактные производители чипов вынуждены поднимать цены на свои услуги, а в условиях дефицита мощностей против этого не выступают даже сами клиенты. TSMC в подобной активности пока замечена не была, разве что однажды популярный ресурс DigiTimes сообщил о принятом компании решении отменить скидки для постоянных клиентов, которые могли достигать 3%.

реклама

Обнаруженное изданием Nikkei Asian Review обращение главы TSMC к клиентам призывало их запастись терпением, попутно объясняя рост потребностей компании в капитальных затратах. За ближайшие три года TSMC планирует потратить на расширение производства и строительство новых предприятий не менее $100 млрд, из этих же средств будет финансироваться и освоение новых литографических технологий.

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6700XT в Ситилинке - смотри цену
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Источник изображения: TSMC

реклама

Чтобы хотя бы частично снизить инвестиционную нагрузку, TSMC вынуждена с 31 декабря текущего года отменить на четыре квартала традиционные снижения цен на кремниевые пластины с готовой продукцией. Обычно она снижала цены ежеквартально по мере роста объёмов производства и уровня выхода годной продукции. Рост потребности в капитале заставил её воздержаться от такой практики на весь 2022 календарный год.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы литографическое производство полупроводники tsmc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Чипов нет, но вы держитесь: TSMC объяснила своё решение отменить снижения цен на год
+
Intel Core i9-11900K (Rocket Lake-S) добрался до частоты 7.3 ГГц с тремя активными ядрами
+
Защищённый смартфон Cubot KingKong 5 Pro упал в цене – 8 000 мА*ч и стереодинамики со скидкой 48%
+
Россиянин занял все первые места в модельном зачёте NVIDIA GeForce GTX 1650 (GDDR6)
+
Индийские власти готовят миллиардные субсидии для компаний, готовых построить предприятия на территории страны
+
Президент США распорядится выделить на развитие американской промышленности $580 млрд
+

Интересные материалы

Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вы не заряжаете свои флешки и SSD диски, а зря
+
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
+
Обзор FIFA Online 4 - бесплатная FIFA для ПК
+
Мошенники против майнеров – как не потерять криптовалюту, доверяя настройку ПК мастеру из телефона
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
+
Делаем быструю игровую сборку Windows 10 Pro 20H2 за полчаса, стараясь догнать Windows 10 LTSC
+
Кошмары на улице Acer - впечатления от игрового ноутбука Nitro AN515-55 и оптимизация его работы
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI
+
Выясняем, как сильно трассировка лучей снижает FPS на видеокартах AMD в патче 1.2 для Cyberpunk 2077
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем