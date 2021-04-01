Снятие запрета на публикацию информации о результатах разгона и тестирования процессоров Intel семейства Rocket Lake-S, вне всякого сомнения, оживило статистику ресурса HWBot, хотя явных откровений не принесло с учётом использования всё того же 14-нм техпроцесса. Представляющий интересы Gigabyte Technology тайваньский оверклокер Hicookie установил рекорд разгона Core i9-11900K по частоте, разогнав инженерный образец до 7314 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Hicookie

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Активность в этом режиме сохраняли три ядра и три потока, в качестве платформы выступила материнская плата Gigabyte Z590 AORUS Tachyon на основе набора логики Intel Z590. Ближайший в статистике результат разгона этого процессора с восемью активными ядрами и шестнадцатью потоками соответствует частоте 7307 МГц, что не так уж далеко от действующего модельного рекорда. Стоит добавить, правда, что шведский энтузиаст в данном случае использовал для охлаждения инженерного образца процессора жидкий гелий, который даёт более низкие температуры по сравнению с жидким азотом.