Защищённый смартфон Cubot KingKong 5 Pro упал в цене – 8 000 мА*ч и стереодинамики со скидкой 48%
Компания Cubot в рамках распродажи к дню рождения AliExpress подготовила несколько интересных моделей по сниженной цене, включая защищённую новинку KingKong 5 Pro. По акции смартфон можно купить со скидкой 48%.
Модель поступила в продажу на глобальном рынке по цене 250 долларов. Однако, в честь 11-летия торговой площадки AliExpress она доступна со скидкой 120 долларов. Акционная цена Cubot KingKong 5 Pro составляет 130 долларов. Специальное предложение действует до 2 апреля 2021 года. Для получения указанной цены нужно использовать купон продавца.
Внутренности смартфона прячутся в корпусе с защитой от воды и пыли по стандартам IP69K и IP68. Падений модель тоже не боится. Одна из ключевых фишек новинки – аккумуляторная батарея, зарядная ёмкость которой составляет 8 000 мА*ч. На тыльной стороне Cubot KingKong 5 Pro установлена тройная основная камера. В её состав вошли модули на 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп. Блок с 5-мегапиксельным разрешением используется для макросъёмки. Фронтальная камера построена на базе 25-мегапиксельного датчика изображения.
Смартфон работает на стоковой операционной системой Android 11. Доступен он в модификации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем на 64 ГБ. Прочие параметры включают процессор компании MediaTek, NFC, поддержку сетей пятого поколения, биометрический сенсор, распознавание лиц и симметричный разъём USB-C.
В завершение ещё раз напомним, что Cubot KingKong 5 Pro доступен со скидкой 120 долларов по акции на AliExpress. Распродажа заканчивается через два дня.
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