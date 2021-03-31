Если верить ресурсу CNBC, то Джозеф Байден (Joseph Biden) в известном смысле станет продолжателем дела своего предшественника на посту президента США, поскольку за счёт принятой им программы развития национальной инфраструктуры Америка попытается «снова стать великой». Столь же великой, надо сказать, как во времена одноимённой депрессии, когда государственные средства были направлены на развитие автодорожной сети.

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Источник изображения: CNBC

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По данным источника, всего на инфраструктурные нужды власти США в последующие восемь лет планируют направить почти $2 трлн. При этом налог на прибыль в корпоративном сегменте будет повышен до 28% с нынешнего 21%. Из общей суммы $621 млрд будет потрачен на строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и зарядных станций для электромобилей. Около $300 млрд будет потрачено на реконструкцию водопровода, развитие сетей широкополосного доступа и модернизацию электрических сетей. Наконец, $580 млрд будут направлены на исследовательские работы, подготовку персонала и финансирование строительства новых предприятий на территории США. На часть этих денег смогут претендовать и компании, решившие построить в стране предприятия по производству полупроводниковых компонентов.