Компания Huawei Technologies завершила очередной год под американскими санкциями, и если в предыдущие периоды они ещё могли оказывать какое-то стимулирующее воздействие на её бизнес, то в четвёртом квартале выручка китайского гиганта снизилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, как отмечает Bloomberg.

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Источник изображения: Bloomberg

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Это не помешало Huawei увеличить выручку на 3,8% по итогам всего года, а прибыль выросла на 3,2%. Правда, в данном случае «запас прочности» обеспечило сильное первое полугодие. Было получено рекордное количество заказов на поставку базовых станций для сетей 5G. Компания также рассчитывает получить в виде лицензионных отчислений до $1,3 млрд в период с 2019 по 2021 годы. Особая ставка делается на патенты в сфере 5G, которых у Huawei предостаточно. Предполагается, что «данью» в размере $2,5 с каждого проданного смартфона будут обложены все производители устройств этого типа, включая Apple.

Считается, что в условиях сохранения американских санкций Huawei будет развивать бизнес в сфере сельского хозяйства, здравоохранения и электромобилей. Правда, последняя инициатива пока никак официально не комментируется. Китайский гигант лишь не скрывает, что сотрудничает с другими производителями автомобилей, предлагая им бортовую электронику собственного производства.