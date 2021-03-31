Слухи приписывают Toyota и Tesla намерения сотрудничать при создании электромобилей
Минувший год в очередной раз вывел компанию Toyota Motor на первое место в мире по количеству проданных автомобилей, при этом выпускать «чистокровные» электромобили она не торопится, предпочитая пропагандировать пользу от перехода на эксплуатацию гибридов с ДВС и машин на водородных топливных ячейках. Как отмечают некоторые южнокорейские отмечает СМИ, взаимовыгодное сотрудничество Toyota и Tesla может возобновиться в ближайшее время.
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На заре становления Tesla японская корпорация была акционером этого производителя электромобилей, позже та снабжала её силовыми установками для электрической версии кроссовера RAV4. Акциями Tesla японская компания не владеет с 2017 года. Южнокорейские источники утверждают, что новый этап сотрудничества компаний будет строиться вокруг создания компактных кроссоверов на электротяге. Toyota предложит американскому партнёру платформу для его создания, а Tesla поделится своими разработками в сфере управляющей электроники и программного обеспечения. Всё это может оказаться слухами, поэтому данную информацию пока следует отнести к категории неподтверждённой.
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