Минувший год в очередной раз вывел компанию Toyota Motor на первое место в мире по количеству проданных автомобилей, при этом выпускать «чистокровные» электромобили она не торопится, предпочитая пропагандировать пользу от перехода на эксплуатацию гибридов с ДВС и машин на водородных топливных ячейках. Как отмечают некоторые южнокорейские отмечает СМИ, взаимовыгодное сотрудничество Toyota и Tesla может возобновиться в ближайшее время.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 6700XT в Ситилинке - смотри цену 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Источник изображения: Electrek

реклама

На заре становления Tesla японская корпорация была акционером этого производителя электромобилей, позже та снабжала её силовыми установками для электрической версии кроссовера RAV4. Акциями Tesla японская компания не владеет с 2017 года. Южнокорейские источники утверждают, что новый этап сотрудничества компаний будет строиться вокруг создания компактных кроссоверов на электротяге. Toyota предложит американскому партнёру платформу для его создания, а Tesla поделится своими разработками в сфере управляющей электроники и программного обеспечения. Всё это может оказаться слухами, поэтому данную информацию пока следует отнести к категории неподтверждённой.