Тайваньские контрактные производители «второго эшелона», использующие не самые прогрессивные литографические технологии, но работающие с востребованным сейчас типоразмером кремниевых пластин 200 мм, цены на свои услуги начали поднимать ещё в прошлом году, а кризис в автомобильной отрасли только подстегнул тенденцию. Как отмечает DigiTimes, компании UMC и PSMC поднимут цены на услуги на 10-20% с апреля этого года.

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Источник изображения: TSMC

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Некоторые клиенты сами способствуют подобным изменениям в ценовой политике производителей: желая получить заказы раньше конкурентов, они готовы переплачивать в расчёте на получение приоритета. Компания TSMC, контролирующая более 50% мирового рынка, на публику о повышении цен не говорит, но осведомлённые источники утверждают, что она отменила скидки для постоянных клиентов.