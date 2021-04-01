Сравнение Intel Core i7-11700K и Intel Core i7-10700KF в играх и бенчмарках от HYPERPC
30 марта стартовали продажи процессоров Intel поколения Rocket Lake-S. На днях мы писали о первой в России сборке персонального компьютера с новой 8-ядерной 16-поточной настольной платформой Intel Core i9-11900K от HYPERPC. Как и было обещано, после снятия эмбарго на YouTube-канале появилось видео, в котором сравнивается чип нового поколения со своим предшественником.
Для сравнения взяли процессор Intel Core i7-11700K. Он получил восемь ядер с номинальной частотой 3,6 ГГц и поддержкой многопоточности. Пиковая частота составляет 5,0 ГГц. Сравнивается чип с Intel Core i7-10700KF с частотой 3,8-5,1 ГГц.
Для тестов использовались также материнская плата ASUS TUF Gaming Z590-PLUS WIFI, 32 ГБ оперативной памяти с частотой 3 200 МГц и эталонная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition. Мощность блока питания составила 750 Вт.
Скорость чтения и записи проверялись с помощью SSD-накопителем Samsung 980 PRO с поддержкой PCI Express 4.0. В Intel Core i7-11700K эти показатели составили 6 560 МБ/сек и 5 000 МБ/сек соответственно. В случае с Core i7 десятого поколения скорость записи и чтения оказались примерно на одном уровне – 3 500 МБ/сек. Как видим, здесь преимущество у новинки существенное.
В 3DMark Time Spy Extreme Intel Core i7-11700K превзошёл предшественника на 10%, набрав 5 376 пунктов. Результат процессора прошлого поколения составил чуть менее 4 800 баллов. Рендеринг в Blender новинка завершила за полторы минуты, а Core i7-10700KF потребовалось примерно на 15 секунд больше времени.
В CPUID в однопоточном режиме тоже победу одержала новинка – 670 «попугаев» против 535 «попугаев». Разница составила 20%. В двух тестах производительности в задачах, связанных с Microsoft Office процессор Intel Core i7-11700K стал лидером. В Word и PowerPoint – 10 000 баллов против 7 000 баллов и 15 000 баллов против 10 000 баллов соответственно. Excel чип прошлого поколения одержал победу – 23 000 баллов против 20 000 баллов.
Сравнить процессоры в играх тоже не забыли, хотя тут основную роль играет графический ускоритель. Но всё же разница есть. В Microsoft Flight Simulator с разрешением Full HD и высокими настройками графики система с Core i7-11700K выдала 46-48 FPS, а ПК с Core i7-10700KF – 41-43 FPS в среднем.
В CyberPunk 2077 компьютер с новым чипом тоже показал более высокий результат в Full HD с трассировкой лучей на ультра-настройках графики – 70 FPS против 63 FPS. Частота кадров в Minecraft составила 175-185 FPS против 135-175 FPS, а в Call of Duty Warzone – 155 FPS против 125 FPS в пользу модели нового поколения. В Grid результат одинаковый – по 100 FPS в среднем.
В завершение напомним, что на канале HYPERPC состоялся розыгрыш комплектующих для игрового ПК. Узнать победителя можно в ролике выше. Напомним, на канале разыгрывали процессор Intel Core i9-11900, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, систему жидкостного охлаждения и материнскую плату на чипсете Z590.
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