Первая в России сборка ПК на Intel Rocket Lake-S и розыгрыш комплектующих от HYPERPC
Компания Intel недавно представила настольные процессоры поколения Rocket Lake-S с сокетом LGA1200. Флагманом нового семейства является 8-ядерная 16-поточная модель Intel Core i9-11900K, которая благодаря поддержке технологии Intel Thermal Velocity Boost, способна увеличивать частоту до 5,3 ГГц.
В одиннадцатом поколении процессоров компания Intel продолжила наращивать производительность, обеспечивая полное погружение в игровой процесс. Мощность процессорной графики на архитектуре Intel Xe выросла в полтора раза в сравнении с интегрированным GPU прошлого поколения. Производительность исполнения инструкций за такт увеличена на 19%. Также в процессорах Rocket Lake-S были усовершенствованы инструменты гибкого разгона, а технология Intel Deep Learning Boost обеспечивает рост производительности в задачах, использующих искусственный интеллект.
На канале HYPERPC в YouTube было опубликовано видео первой в России сборки персонального компьютера на базе настольного процессора Intel Core i9-11900. Помимо флагманской платформы поколения Rocket Lake-S сборка также включает материнскую плату ASUS TUF Gaming с набором логики Z590, две планки оперативной памяти типа DDR4 объёмом по 8 ГБ и систему водяного охлаждения HYPERPC.
После сборки авторы канала HYPERPC протестировали производительность персонального компьютера. Однако, в связи с эмбарго публиковать результаты тестов пока что нельзя. Компания Intel снимет эмбарго 30 марта 2021 года, когда процессоры семейства Rocket Lake-S поступят в продажу.
30 марта на YouTube-канале HYPERPC будут не только тесты и сравнение с прошлым поколением настольных чипов Intel. На канале будут подведены итоги конкурса, в рамках которого один из счастливчиков сможет выиграть комплектующие для игрового компьютера.
HYPERPC запускает розыгрыш на полный апгрейд персонального компьютера на новое поколение. В список комплектующих входят материнская плата на чипсете Z590, две планки оперативной памяти DDR4 по 8 ГБ, водяное охлаждение и 8-ядерный 16-поточный настольный процессор Intel Core i9-11900F.
Условия участия в конкурсе очень просты. Для того, чтобы получить возможность выиграть комплектующие для ПК, нужно выполнить три несложных действия:
- подписаться на YouTube-канал HYPERPC;
- оставить в комментарий под видео с указанием способа связи;
- открыть подписки в своём профиле.
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