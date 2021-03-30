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Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70%

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Компания Blackview приурочила к 11-летию площадки AliExpress новую распродажу. В рамках акции продукция китайского производителя будет предлагаться со скидкой до 70%. Распродажа стартовала вчера, 29 марта, и продлится до 2 апреля. Все акционные товары вы можете посмотреть на странице акции, а мы рассмотрим несколько наиболее привлекательных предложений.

Blackview BL6000 Pro 5G. Смартфон подешевел в рамках акции на 230 долларов. Сейчас его стоимость составляет 370 долларов вместо 600 долларов. Защищённый телефон с поддержкой сотовых сетей пятого поколения имеет стильный дизайн и неплохие технические характеристики.

Модель оборудована 7-нанометровой однокристальной системой Dimensity 800 производства тайваньской компании MediaTek. Мобильный процессор дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилищем может вмещать 256 ГБ информации.

В Blackview BV6000 Pro 5G используется тройная основная камера с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта, венцом которой стал 48-мегапиксельный датчик изображения IMX582 от Sony. Также отметим возможность съёмки 4K UHD с частотой 30 FPS, подводную съёмку, ночной режим и ультраширокоугольную оптику.



Ещё один интересный смартфон, предлагаемый со скидкой на распродаже к 11-летию торговой площадки AliExpress, называется Blackview BV6600. Его стоимость упала на 60 долларов и составляет 140 долларов вместо стартовых 200 долларов.

Модель оборудована аккумулятором ёмкостью 8 850 мА*ч, что является основной фишкой устройства. Производитель заявляет до 792 часов автономной работы на полном заряде. Правда, в режиме ожидания. Февральская новинка предлагается в модификации с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Blackview BV6600 имеет защиту по всем основным стандартам. Сети пятого поколения смартфон не поддерживает. Из остального отметим тройную основную камеру во главе с 16-мегапиксельным сенсором и операционную систему Android 10. Для получения скидки в 5 долларов нужно использовать промокод BV6600CODE.



Ещё раз напомним, что распродажа в честь 11-летия AliExpress продлится до 2 апреля 2021 года. Все акционные товары компании Blackview доступны по этой ссылке.
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