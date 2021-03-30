Информационное агентство Reuters решило сработать на опережение, заручившись комментариями главы PayPal Дэна Шульмана (Dan Schulman) ещё до публикации официального пресс-релиза. Суть новости заключается в том, что PayPal решила предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки и услуги фиатными валютами путём конверсии из криптовалют. По сути, держатели криптовалют получили возможность пользоваться инфраструктурой платёжной системы PayPal, пусть и опосредованно.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Reuters

реклама

Для компаний, принимающих платежи от PayPal, коих сейчас по всему миру насчитывается более 29 млн, конверсия в фиатные валюты станет своего рода гарантией стабильности цен, а комиссию за конверсию сервис взимать не собирается. К оплате будут приниматься биткоин, биткоин кэш, лайткоин и «эфир». В рамках одной транзакции может быть использован только один вид криптовалюты. Поддержка данной возможности на стороне продавцов будет появляться поэтапно в ближайшие месяцы.