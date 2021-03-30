PayPal начнёт поддерживать конверсию криптовалют для оплаты товаров и услуг
Информационное агентство Reuters решило сработать на опережение, заручившись комментариями главы PayPal Дэна Шульмана (Dan Schulman) ещё до публикации официального пресс-релиза. Суть новости заключается в том, что PayPal решила предоставить своим клиентам возможность оплачивать покупки и услуги фиатными валютами путём конверсии из криптовалют. По сути, держатели криптовалют получили возможность пользоваться инфраструктурой платёжной системы PayPal, пусть и опосредованно.
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Для компаний, принимающих платежи от PayPal, коих сейчас по всему миру насчитывается более 29 млн, конверсия в фиатные валюты станет своего рода гарантией стабильности цен, а комиссию за конверсию сервис взимать не собирается. К оплате будут приниматься биткоин, биткоин кэш, лайткоин и «эфир». В рамках одной транзакции может быть использован только один вид криптовалюты. Поддержка данной возможности на стороне продавцов будет появляться поэтапно в ближайшие месяцы.
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