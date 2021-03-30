Блокирование или даже списание двойных сумм со счёта клиента в электронной коммерции – оплошность не такая уж редкая, но когда дело касается покупки автомобиля, то ставки становятся очень высокими. Издание CNBC обобщила опыт покупателей Tesla в США, которым пришлось столкнуться с двойным списанием средств при заказе машин онлайн с последующей оплатой через банковскую карту.

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Источник изображения: CNBC

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Tesla ошибочно списала стоимость электромобиля дважды, и это не очень приятно даже при цене в районе $35 000, а уж при стоимости кроссовера Model Y в старшей комплектации более $70 000 и вовсе катастрофично. Самое интересное, что списание средств в двойном размере не потребовало от клиентов каких-то подтверждений, и происходило незаметно в момент транзакции, если не считать последующих уведомлений о состоянии счёта.

Понятное дело, не все клиенты держали на счёте сумму в размере двойной стоимости электромобиля, некоторые ушли в овердрафт и столкнулись с необходимостью погасить проценты из-за ошибочных действий Tesla. Сотрудники же компании в большинстве случаев предлагали клиентам разбираться со своим банком, а это затягивало процедуру возвращения излишне уплаченных средств на несколько дней. Кому-то из-за этого пришлось экономить на еде или отказаться от покупки нового жилья, запланированной на ближайшие дни.