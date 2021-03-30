Компания TSMC оказалась в непростой ситуации, когда многие клиенты ждут от неё резкого увеличения объёмов производства продукции, а некоторые ещё и претендуют на перераспределение приоритетов в свою пользу. Как отмечает Bloomberg, председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) на одном из мероприятий выступил перед представителями прессы, перечислив те факторы, которые привели к дефициту полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: TSMC

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Во-первых, как пояснил Марк Лю, проблемы полупроводниковой отрасли стали закономерным следствием «торговой войны» между США и КНР. Санкции вынудили разработчиков закупаться компонентами впрок с большим запасом, и спрос моментально превысил предложение. Во-вторых, в прошлом году санкции против Huawei аналогичным образом начали усугублять ситуацию. Наконец, пандемия оказала негативное влияние на всех производителей, вне зависимости от места, где они осуществляют деятельность.

По словам главы правления TSMC, стремление многих стран обрести «технологический суверенитет» за счёт строительства собственных предприятий по производству чипов просто приведёт к тому, что по всему миру будет раскидано много убыточных производств. В настоящее время TSMC контролирует более половины рынка услуг по контрактному производству чипов, её основные производственные мощности сосредоточены на Тайване.