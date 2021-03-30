Известный японский блогер Komachi_Ensaka успел создать информационный повод, который ещё не подхвачен «дежурными по VideoCardz». Речь идёт о результатах тестирования загадочного процессора Intel с 24 ядрами и 24 потоками в пакете Ashes of the Singularity. По словам источника, тестировался инженерный образец Alder Lake-S – соответствующие 10-нм процессоры должны выйти во втором полугодии, как не раз отмечали представители Intel.

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Источник изображения: Twitter, Komachi_Ensaka

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Напомним, что особенностью этих процессоров в старшей модификации станет соседство восьми производительных ядер с поддержкой Hyper-Threading и восьми экономичных ядер без поддержки многопоточности. В совокупности такой процессор способен одновременно обрабатывать до 24 потоков (16 + 8).

Источник изображения: Twitter, Komachi_Ensaka

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Для работы с процессорами Alder Lake-S потребуются новые материнские платы на базе чипсетов Intel серии 600 с разъёмом LGA 1700. Графическая подсистема протестированного образца работает на частоте 2.2 ГГц.