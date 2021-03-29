Дефицит видеокарт усугубляется логистическими проблемами
Представители ресурса PCWorld на прошлой неделе занялись перечислением факторов, негативно влияющим на доступность видеокарт и их цены, среди прочих очевидных и часто упоминаемых причин были названы и логистические сложности.
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Во-первых, как поясняет источник, авиационное сообщение до начала пандемии позволяло перевозить силами пассажирских авиалайнеров приличную часть грузов – каждый борт в среднем принимал до 5-10% общей грузоподъёмности. Количество пассажирских авиарейсов до сих пор наполовину меньше, чем до начала пандемии, и это сказывается на сроках доставки компьютерных комплектующих.
Во-вторых, основная часть грузов исторически перемещалась по морю, и на этот канал поставок негативно повлияла не только пандемия, но и охлаждение взаимоотношений Китая и США. Ранее грузовые суда старались обратным рейсом увезти максимальное количество грузов, а теперь добиться полной загрузки на обратном пути им удаётся только после длительного ожидания. В случаях, когда добиться полной загрузки не удаётся, получателям груза приходится покрывать часть издержек транспортных компаний на перегон частично загруженного судна. Словом, сроки доставки увеличиваются, как и затраты. Ситуация ещё усугубляется тем, что в портах назначения из-за пандемии работает лишь часть персонала, ограничивая скорость разгрузки и загрузки.
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