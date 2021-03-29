Производители конденсаторов пошли на поднятие цен
Неожиданно щедрой для понедельника становится подборка новостей в том разделе сайта DigiTimes, за доступ к которому не надо ничего платить. Традиционные отраслевые источники сообщают, что производители конденсаторов в алюминиевом корпусе вынуждены были пойти на повышение цен, поскольку их расходы выросли после подорожания алюминиевого сырья.
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Половину рынка в этом сегменте контролируют три японские компании (Nippon Chemi-con, Nichicon и Rubycon), они уже уведомили клиентов о предстоящем повышении цен. Остальные конденсаторы в алюминиевом корпусе производятся китайскими и тайваньскими компаниями, они тоже готовятся поднять цены на продукцию на 5-15%. Контракты на поставку конденсаторов заключаются сроком от одного квартала до одного года, поэтому конечные покупатели влияние новых цен на себе почувствуют не сразу, но это будет лишь один из многих факторов, вызывающих подорожание электроники.
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