Intel начнёт соперничать с TSMC и Samsung с 2023 года
На прошлой неделе новое руководство Intel обозначило планы компании предпринять уже вторую в истории своего существование попытку стать контрактным производителем полупроводниковых компонентов. Мера эта во многом вынужденная – так Intel сможет разделить колоссальные капитальные затраты с будущими клиентами, а не тянуть всё бремя инвестиций в освоение новых техпроцессов единолично.
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По оценкам аналитиков Nomura Securities, на которые ссылается Nikkei Asian Review, данная инициатива Intel начнёт сказываться на бизнесе Samsung и TSMC примерно с 2023 года.
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Вряд ли к тому моменту можно будет говорить о серьёзной конкуренции, ведь Intel в 2023 году надеется освоить выпуск 7-нм продукции, тогда как соперники уже будут предлагать 3-нм изделия. И всё же, нынешнее руководство Intel демонстрирует решимость вернуть компании было технологическое лидерство, да и название техпроцесса о его потребительских свойствах говорит крайне мало, поэтому судить данное заявление экспертов строго не следует.
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