Японцы научили городской компактный электромобиль плавать
Наличие в электромобиле большого количества электропотребителей, как позволяет понять практика, не является препятствием для создания моделей, способных преодолевать броды. Jaguar, в частности, для модели I-Pace декларирует способность проезжать без последствий для электроники броды глубиной до 500 мм. Японские специалисты, как отмечает Nikkei Asian Review, пошли ещё дальше – они создали электромобиль Fomm One, который способен оставаться на плаву и менять направление движения за счёт поворота передних колёс.
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Сам электромобиль преимущественно ориентирован на службы каршеринга, при длине корпуса 2,6 метра он способен принять на борт четырёх пассажиров. Запас хода на одном заряде не превышает 166 км, а максимальная скорость ограничена 80 км/ч. Стоит такая амфибия около $25 000, производитель надеется в этом году реализовать на японском рынке 350 экземпляров. Производство электромобилей Fomm налажено с апреля 2019 года на предприятии в Таиланде, но местная версия машины не умеет плавать.
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