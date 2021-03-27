Определено количество контактов на упаковке графических решений Intel Arctic Sound
Описание вариантов конструктивного исполнения графических решений Intel DG2 не было единственным откровением в отношении будущих продуктов компании, популярный японский блогер опубликовал информацию и о компоновке ускорителей семейства Arctic Sound. Напомним, что они подразумевают объединение на одной подложке одного, двух или четырёх кристаллов, количество контактов на оборотной стороне печатной платы при этом изменяется пропорционально.
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Вариант с одним кристаллом получит исполнение BGA 1912, с двумя (на фото выше) – BGA 3064, а самый крупный вариант с четырьмя кристаллами будет обладать 4114 контактными площадками на печатной плате.
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Графика DG2 потребительского класса, как уже отмечалось вчера, будет предлагаться в исполнении BGA 2660 в случае наличия 512 исполнительных блоков и BGA 1379 для варианта с 128 исполнительными блоками.
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