Intel подтвердила ряд характеристик дискретных видеокарт DG2
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Документация Intel, появившаяся на официальном сайте компании, подтвердила не только подготовку семейства процессоров Raptor Lake, но и раскрыла некоторые подробности о будущих дискретных видеокартах DG2, дебют которых ожидается во втором квартале вместе с мобильными процессорами Tiger Lake-H45.
Подтверждается конфигурация трех дискретных видеокарт Intel DG2 с 512, 384 и 128 вычислительными блоками (execution units, EU). Всего будет подготовлено пять моделей, возможно, что еще две модели получат 256 и 96 EU. По слухам, каждый EU содержит 8 шейдерных ALU, это означает, что флагманский графический процессор DG2-512 получит 4096 ядер.
DG2-512 получил разъем BGA2660, а вариант DG2-128 — BGA1379. Не все варианты предназначаются для распайки на материнской плате, документы указывают на существование моделей для подключения через PCIe.
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Подтверждается поддержка памяти GDDR6 со скоростью работы от 14 до 18 Гбит/с. Флагманская модель получит 16 ГБ памяти, ее показатель энергопотребления TGP равен 150 Вт. Остальные модели получат 8, 6 и 4 ГБ.
Источник: Intel, VideoCardz
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