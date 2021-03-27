После заявлений главы Intel о намерениях выпустить в 2023 году 7-нм настольные и мобильные процессоры Meteor Lake факт подготовки их к анонсу перестал быть тайной, но это не означает, что от изучения сопутствующей информации впредь нужно будет отказываться, особенно если она будет исходить от самой компании Intel.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Японским блогерам удалось обнаружить в служебном разделе сайта компании упоминания о предполагаемых сроках анонса ноутбуков класса Intel Evo (Project Athena), основанных на 7-нм процессорах поколения Meteor Lake. Судя по всему, они появятся не ранее первой половины 2023 года. Разумеется, этот документ никак не ограничивает сроки выхода настольных версий Meteor Lake, но можно предположить, что и они появятся в первой половине 2023 года при удачном стечении обстоятельств. Либо во второй – при неудачном, ибо сам руководитель Intel во время своего выступления более конкретных сроков не назвал.