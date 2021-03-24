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Сегодня в рамках виртуального мероприятия Intel, посвящённого намеченной стратегии и новым продуктам производственного гиганта, глава компании Пэт Гелсинджер (Pat Gelsinger) кроме всего прочего поведал широкой общественности о планах «синей команды» касательно выпуска потребительских моделей процессоров, известных под кодовым именем Meteor Lake, о чём информирует официальный сайт компании.

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По словам генерального директора Intel, работа над внедрением 7-нм технологического процесса с использованием EUV в массовое производство идёт успешно, и уже во втором квартале текущего года можно ожидать перехода разработки первых 7-нм CPU компании, принадлежащих к семейству Meteor Lake, к стадии «tape in», предваряющей финальный этап разработки кристалла.

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Источник изображения: Twitter, Intel News

Новое поколение процессоров будет иметь модульный дизайн, включающий в себя использование нескольких «плиток» в составе одного продукта, что позволит компании адаптировать разные модели под конкретные нужды. Не стоит забывать, что в арсенале Intel имеется несколько технологий упаковки чипов, которые компания применяет в зависимости от тех или иных требований, а в данном случае было заявлено об использовании технологии Foveros.

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При этом на фоне успешного сотрудничества Intel со сторонними компаниями в вопросах производства ряда своих продуктов и вышеупомянутых особенностей компоновки CPU Meteor Lake можно предположить, что первоначальные планы компании по выпуску 7-нм чипов на собственных мощностях в будущем могут быть скорректированы.

Ожидается, что дебют настольных и мобильных процессоров Intel семейства Meteor Lake состоится в 2023 году.