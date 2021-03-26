Apple готовит защищённый вариант часов Watch
По информации Bloomberg, компания Apple не желает уступать конкурентам рынок умных часов с повышенной устойчивостью к ударам, царапинам и погружению под воду. Её существующие часы в этом смысле предлагают только базовый вариант защиты, а царапин их корпус и вовсе боится. По этой причине Apple рассчитывает к концу этого года или началу следующего разработать защищённый вариант умных часов с прорезиненным корпусом.
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Целевая аудитория подобного аксессуара – это любители экстремальных видов спорта и активности на свежем воздухе. Проект может и не завершиться выходом на рынок новой версии умных часов Apple, как предупреждает источник. Зато к осени у базовой линейки часов этой марки появятся дополнительные режимы отслеживания активности под водой. Как правило, интересы любителей водных видов спорта современные умные часы учитывают в меньшей степени, чем сторонников «сухопутных» видов активности. Возможно, Apple попытается исправить подобную несправедливость.
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