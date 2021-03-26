Razer не теряет надежды вывести на рынок медицинскую маску с RGB-подсветкой
Инициативы по созданию средств индивидуальной защиты по понятным причинам получили распространение год назад с началом пандемии, в условиях дефицита медицинских масок навыки по пошиву марлевых аналогов получили многие жители планеты. Компания Razer, известная своими компьютерными и игровыми аксессуарами, по информации The Verge, не собирается отступать в вопросе подготовки к серийному производству продвинутой многоразовой маски Project Hazel, которая первоначально была представлена в качестве концептуальной разработки.
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Полимерная прозрачная маска была оснащена двумя фильтруемыми отверстиями, которые наделялись собственными вентиляторами и переговорными устройствами с микрофоном, усиливающими голос носителя. Вокруг корпусов фильтров снаружи была размещена вездесущая RGB-подсветка. Помимо эстетической, у неё была и вполне рациональная функция – в темноте подсветка озаряла область рта носителя маски, за счёт чего у собеседника появлялась возможность следить за его мимикой и движением губ. К маске должен был прилагаться фирменный футляр, который служил для зарядки источника питания подсветки и вентиляторов, а также обеззараживания. По словам представителей Razer, изделие будет доведено до стадии серийного производства.
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