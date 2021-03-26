PSMC построит на Тайване новое предприятие, способное обрабатывать по 100 тысяч кремниевых пластин в месяц
Экспансии тайваньского производства полупроводниковых компонентов способствует не только TSMC, которая контролирует более половины мирового рынка. Как сообщил сайт Focus Taiwan, на этой неделе в центральной части острова прошла церемония символического начала строительства нового предприятия компании PSMC, которое будет запущено в строй в 2023 году.
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Предприятие сможет выпускать компоненты с использованием техпроцессов 1х-нм класса, хотя точное значение не уточняется. Ежемесячно здесь сможет обрабатываться до сотни тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм. Ежегодная выручка достигнет $2 млрд, а рабочими местами будет обеспечено около 3000 человек. В настоящий момент PSMC способна выпускать логику по техпроцессам 5х-нм класса, в производстве микросхем памяти она намеревается приблизиться к нормам 20 нм.
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