Бизнес Philips по производству бытовой техники перейдёт к китайским собственникам
Пока на рынке бытовой техники и электроники сохраняется приверженность к определённым торговым маркам, китайские компании будут не против прибирать их к рукам. Как отмечает Bloomberg, очередной «потерей лица» может стать переход к китайской компании China Hillhouse Capital бизнеса Philips по производству бытовой техники за сумму 3,7 млрд евро.
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Потребительскую электронику и источники света Philips тоже более не производит самостоятельно, поэтому в ближайшие годы европейский гигант сосредоточится на сегменте медицинской техники, которое считает наиболее перспективным. Продаваемое китайцам подразделение занималось выпуском кофе-машин, очистителей воздуха и пылесосов, помимо прочего. В прошлом году соответствующей техники было продано на 2,2 млрд евро.
Продажа профильного бизнеса продолжит приносить Philips доход и в будущем, поскольку Hillhouse в последующие пятнадцать лет выплатит ей 700 млн евро за право использования торговой марки. Вырученные от сделки деньги Philips потратит на выкуп акций и выплату дивидендов, а вот с поглощениями пока собирается повременить, поскольку за последние пять месяцев уже купила три различные компании. Сделка с Hillhouse должна быть завершена в третьем квартале после всех необходимых согласований.
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