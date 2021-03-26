Тайвань и Китай могут стать лидерами отрасли контрактной сборки электромобилей
Открытая платформа MIH, предложенная Foxconn, позволит сторонним компаниям создавать электромобили, осуществляя лишь 20% работ, необходимых для разработки транспортных средств. На оставшиеся 80% работа будет проделана Foxconn и её партнёрами. Хотя это сильно ограничит возможности индивидуализации электромобилей, одновременно у молодых компаний появится возможность выйти на данный рынок.
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Сама Foxconn рассчитывает к 2027 году занять 10% рынка услуг по контрактному производству электромобилей, первая версия платформы MIH будет предложена партнёрам уже в октябре текущего года, а выпуск электромобилей Foxconn рассчитывает начать в 2023 году, для чего построит предприятия в Китае и Северной Америке. Помимо сотрудничества с Geely, Fisker и Byton тайваньский подрядчик рассчитывает привлечь и внимание Huawei, которой слухи тоже приписывают наличие амбиций на автомобильном рынке. Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на экспертов Mizuho Bank, Китай и Тайвань могут стать ведущими странами по количеству производимых на их территории электромобилей и привлечённых к процессу компаний.
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По крайней мере, это будет возможно с учётом стремления Foxconn развивать контрактное производство электромобилей в регионе. Компания в идеале хотела бы сделать свою открытую платформу для производства электромобилей такой же популярной, как операционную систему Android в мире смартфонов.
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