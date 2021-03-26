Вчера тайваньские источники сообщили, что Intel заключила с TSMC новое соглашение о поставке компонентов для нужд первой из компаний. Каких изделий касаются новые договорённости, не уточняется, но на этой неделе глава Intel признался, что компания будет заказывать у сторонних подрядчиков даже изготовление компонентов центральных процессоров, чего ранее никогда не делала.

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Аналитики Northland Capital сочли нужным заявить, что вся инициатива Intel по выходу на рынок контрактных услуг в статусе подрядчика обречена на провал, и данное решение только усилит конкуренцию с TSMC.

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Источник изображения: TSMC

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В результате, как считают авторы аналитической записки, TSMC будет отдавать приоритет заказам AMD, а с Intel сотрудничать менее охотно. С другой стороны, по уровню технологического развития TSMC находится далеко впереди Intel, а потому серьёзную конкуренцию последняя сможет составить не так скоро.