Тайваньские компании, размышляющие об открытии предприятий в США, обеспокоены квалификацией местных кадров
Призывы американских властей развивать локальное производство полупроводниковых компонентов с воодушевлением воспринимают далеко не все компании. Как отмечает Nikkei Asian Review, приближённый к Foxconn производитель технологического оборудования Foxsemicon, клиентами которого являются TSMC и Micron, пока не принял окончательного решения о целесообразности строительства предприятия в США.
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Существуют как минимум два серьёзных препятствия. Во-первых, само по себе возведение нового предприятия на территории США обойдётся в три раза дороже, чем на острове Тайвань. Во-вторых, тайваньскую компанию смущает необходимость искать квалифицированную рабочую силу для нового предприятия. Если на Тайване подобные производства концентрируются в промышленных кластерах и технопарках, что формирует здоровый рынок труда, то концентрация высокотехнологичных производств в США гораздо ниже, что соответствующим образом влияет на рынок рабочей силы.
Наконец, клиенты Foxsemicon вряд ли обрадуются необходимости платить больше за продукцию, произведённую на территории США, а иначе компенсировать рост сопутствующих затрат производителю не удастся. Компания GlobalFoundries, у которой на территории США уже есть несколько фабрик, тоже готова решиться на строительство новой только в случае серьёзных субсидий со стороны властей.
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