Южнокорейское правосудие не даёт покоя наследнику империи Samsung Electronics Ли Джэ Ёну (Lee Jae-yong) с 2015 года, в 2017 году он даже отбыл годичный срок за решёткой по обвинению во взяточничестве и растрате, но в начале этого года суд снова приговорил его к заключению на полтора года. Как отмечает Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ, в пятницу Ли Джэ Ён перенёс операцию по удалению аппендикса, которая прошла с осложнениями из-за несвоевременного оказания пациенту медицинской помощи.

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Источник изображения: Reuters

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В результате хирургам пришлось удалить ещё и фрагмент толстой кишки, возникшее воспаление вызвало рост температуры до 38 градусов Цельсия, сейчас Ли Джэ Ён продолжает находиться под наблюдением медиков. Всё это привело к тому, что очередное заседание суда по делу вице-президента Samsung Electronics пришлось отложить до 22 апреля текущего года.