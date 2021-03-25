После поглощения Xilinx компания AMD сможет претендовать на четвёртое место по выручке в сегменте
Давно известно, что Intel и Samsung Electronics являются двумя крупнейшими поставщиками полупроводниковых изделий в показателях выручки, но обе компании располагают собственными производственными мощностями, поэтому в свежем рейтинге TrendForce десяти крупнейших «бесфабричных» разработчиков они отсутствуют.
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Первое место по итогам прошлого года занимает Qualcomm с $19,4 млрд выручки, которой оказались на руку и возобновление сотрудничества с Apple, и американские санкции против Huawei. Компании Broadcom в этом году пришлось довольствоваться вторым местом ($17,75 млрд), поскольку американские санкции помешали ей увеличить выручку более чем на 2,9%. Зато NVIDIA на третьем месте ($15,4 млрд) оказалась лидером по темпам увеличения выручки (52,2%). Если бы AMD объединилась с Xilinx уже в прошлом году, то она бы оказалась на четвёртом месте ($12,8 млрд), но даже в обособленном статусе первая из компаний продемонстрировала впечатляющий прирост выручки на 45%. А ведь в прошлом году криптовалютный бум себя ещё в такой степени не проявлял, как сейчас…
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