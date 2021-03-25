В апреле дефицит чипов скажется на компаниях Hyundai и Kia
Корпорация Toyota Motor, по итогам прошлого года ставшая крупнейшим автопроизводителем, в конце января невозмутимо сообщала, что располагает запасом полупроводниковых компонентов в среднем на четыре месяца работы, а потому дефицит чипов вряд ли окажет серьёзное влияние на её деятельность. В марте начали поступать сообщения, что японский гигант всё-таки вынужден сократить объёмы выпуска машин на отдельных предприятиях.
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Южнокорейские производители Hyundai и Kia, входящие в один автоконцерн, держались дольше всех, но теперь Business Korea сообщает, что в апреле обе компании начнут приостанавливать работу автосборочных предприятий в апреле.
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Hyundai уже была вынуждена сократить объёмы выпуска седанов Sonata ради экономии чипов, но сделано это было на фоне не очень высокого спроса на данную модель, поэтому покупатели не пострадали. Сейчас имеющихся запасов полупроводниковых компонентов должно хватить на срок от двух до шести недель, как уточняют корейские источники.
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