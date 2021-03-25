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TSMC останется важнейшим подрядчиком Intel

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Главными итогами последних двух дней можно считать получение от нового руководства Intel признаний в намерениях использовать мощности TSMC для производства компонентов своих центральных процессоров и готовности переманить клиентов типа Apple и Qualcomm у своих потенциальных конкурентов в лице TSMC и Samsung Electronics. Сайт DigiTimes поясняет со ссылкой на отраслевые источники, что TSMC всё равно останется крупнейшим подрядчиком Intel даже после реализации плана IDM 2.0.

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Источник изображения: TSMC

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Последний, напомним, будет подразумевать использование собственных мощностей Intel для выпуска компонентов, разработанных сторонними компаниями, а также размещение заказов на выпуск изделий Intel на предприятиях других компаний. Можно было бы предположить, что Samsung в этих условиях сможет претендовать на часть этих заказов – благо, соответствующие слухи уже давно ходят. Получается, что в действительности TSMC останется основным подрядчиком Intel.

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Теги

intel литографическое производство полупроводники tsmc
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За пару лет сделают. Интел так потихоньку настроили, уже 17 фабов и почти все дома. Но всех интересует топовые техпроцессы, а там все сводится к тому что не хватает фабрик у TSMC, и те побежали срочн...
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