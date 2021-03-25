Главными итогами последних двух дней можно считать получение от нового руководства Intel признаний в намерениях использовать мощности TSMC для производства компонентов своих центральных процессоров и готовности переманить клиентов типа Apple и Qualcomm у своих потенциальных конкурентов в лице TSMC и Samsung Electronics. Сайт DigiTimes поясняет со ссылкой на отраслевые источники, что TSMC всё равно останется крупнейшим подрядчиком Intel даже после реализации плана IDM 2.0.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: TSMC

реклама

Последний, напомним, будет подразумевать использование собственных мощностей Intel для выпуска компонентов, разработанных сторонними компаниями, а также размещение заказов на выпуск изделий Intel на предприятиях других компаний. Можно было бы предположить, что Samsung в этих условиях сможет претендовать на часть этих заказов – благо, соответствующие слухи уже давно ходят. Получается, что в действительности TSMC останется основным подрядчиком Intel.