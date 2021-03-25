TSMC останется важнейшим подрядчиком Intel
Главными итогами последних двух дней можно считать получение от нового руководства Intel признаний в намерениях использовать мощности TSMC для производства компонентов своих центральных процессоров и готовности переманить клиентов типа Apple и Qualcomm у своих потенциальных конкурентов в лице TSMC и Samsung Electronics. Сайт DigiTimes поясняет со ссылкой на отраслевые источники, что TSMC всё равно останется крупнейшим подрядчиком Intel даже после реализации плана IDM 2.0.
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Последний, напомним, будет подразумевать использование собственных мощностей Intel для выпуска компонентов, разработанных сторонними компаниями, а также размещение заказов на выпуск изделий Intel на предприятиях других компаний. Можно было бы предположить, что Samsung в этих условиях сможет претендовать на часть этих заказов – благо, соответствующие слухи уже давно ходят. Получается, что в действительности TSMC останется основным подрядчиком Intel.
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