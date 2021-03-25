Власти Тайваня ограничат подачу воды в районы, где работают предприятия TSMC
Информация об угрозе перебоев с водоснабжением на Тайване публикуется уже не первый раз с начала года, но теперь ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на комментарии тайваньских властей сообщает, что с начала апреля им придётся перейти к решительным действиям.
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Ранее угроза отключений от водоснабжающей системы острова грозила только местным фермерам, но с первой половины апреля вода начнёт подаваться по графику и в центральные районы Тайваня, где расположены многие предприятия по производству полупроводниковых чипов и ЖК-дисплеев. В часть районов подача воды будет прекращаться каждые вторник и среду, остальные не будут получать воду в четверг и пятницу. TSMC располагает предприятиями в этой части Тайваня, как данные ограничения скажутся на её деятельности, пока не уточняется.
Производители компонентов постараются подстраховаться от перебоев с водой, заключив контракты на её подвоз цистернами, некоторые начали бурить скважины. Компании, выпускающие ЖК-дисплеи, изначально располагают резервуарами, воды в которых хватит на десять дней работы. Увеличивается доля повторно используемой технической воды, которая подвергается очистке после первичного цикла.
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